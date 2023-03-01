Названы 5 топовых достопримечательностей Казахстана

Пятерку самых популярных у туристов природных достопримечательностей Казахстана определили в Министерстве культуры и спорта республики. Места обозначили, основываясь на самые объективные и беспристрастные данные, – статистику посещений за 2022 год. Так, чаще всего путешественники (как иностранные, так и внутренние) бывали в национальном парке Иле-Алатау. Его природными красотами насладились 628 тысяч туристов.

Вторым в списке лидеров стал Бурабай. Его посетили более 550 тысяч гостей. Ровно посередине рейтинга расположились Кольсайские озера. Эту локацию выбрали свыше 190 тысяч человек.

На четвертом месте в списке – Баянаул. Территория этого национального парка становится популярнее год от года, и в 2022 году ее посетили 85 тысяч туристов.

И наконец, топовый список замыкает Чарынский каньон. Это место неизменно пользуется популярностью у путешественников – в ушедшем году его посетили более 45 тысяч гостей.