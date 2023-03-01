Франкофонная весна-2023 стартовала в Казахстане

Неделя французского кино, арт-выставки, спортивные мероприятия, конференции, встречи и мастер-классы с зарубежными специалистами пройдут сразу в нескольких городах Казахстана. В республику вновь пришла Франкофонная весна-2023. Праздник культурного возрождения французского языка в этом году продлится в период с 1 марта по 30 апреля. Об этом на брифинге в СЦК сообщил Посол Франции в нашей стране Дидье Канесс.

Он отметил, что проведение фестиваля стало незыблемой традицией, которую соблюдают в нашей республике более 13 лет. В этом году Франкофонная весна в Казахстане организована при сотрудничестве французского посольства, Французских Альянсов и диппредставительств таких стран, как Марокко, Швейцария, Армения, Бельгия, Румыния, Египет, Канада и Ливан. Они совместно примут участие в организации культурных, образовательных и спортивно-развлекательных событий в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Атырау, Костанае и Усть-Каменогорске.

Дилье Канесс, Посол Франции в Казахстане:

– Это большая семья. Больше 320 миллионов человек во всем мире говорят сегодня на французском языке. Он является официальным языком 29 стран. В мире французский язык является пятым по степени распространенности в мире и четвертым по степени использования в интернете. Это также второй язык, который больше всего преподается после английского в мире. Цель этого фестиваля – отметить богатство французского языка, а также разнообразие культур франкофонных стран.