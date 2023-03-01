Приложение для оповещения населения представили в МЧС

Оповещать население о грядущих стихийных бедствиях, масштабных угрозах и происшествиях в Казахстане будут с помощью мобильного приложения Darmen. Об этом сообщили представители комитета Гражданской обороны МЧС республики. Услуга представляет бесплатный сервис для казахстанцев, с помощью которого можно узнать о расположении эвакуационных станций, в случае землетрясений. Информировать сервис способен и о закрытии - открытии трасс, отмене занятий, штормовых предупреждениях и запретных для купания местах.

Бауыржан Сыздыков, Председатель Комитета гражданской обороны МЧС РК:

– Кроме того, в Darmen интегрировано приложение «Гражданская оборона», которое позволяет ознакомиться с правилами безопасного поведения. У МЧС имеются дальнейшие планы по расширению возможностей Darmen. В данный момент, пользуясь платформой, хочу порекомендовать нашим гражданам скачать мобильное приложение Darmen на смартфоны своих близких.

Отметим, 1 марта во всем мире отмечается день гражданской обороны. В этом году он проходит под девизом «Роль информационных технологий в оценке рисков». Сегодня по всей стране организованы мероприятия. В столице представлена выставка средств и оборудования гражданской обороны. Аналогичные экспозиции развернуты во всех регионах.