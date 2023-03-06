Louis Vuitton выпустит сумку в виде юрты

Всемирно известный бренд Louis Vuitton может выпустить новую модель сумки - в форме юрты. Французский дом моды буквально сразу откликнулся на предложение молодой астанчанки Айнур Полатовой пополнить коллекцию их сумок таким необычным аксессуаром. Девушку пригласили в Париж для дальнейшего обсуждения идеи.

По ее словам, главная задумка - показать всему миру богатство истории и культуры Казахстана через призму моды. При этом сумка может быть не просто атрибутом, но и футляром для настольной казахской игры.

Айнур Полатова, автор идеи, предприниматель:

- Я написала Луи Витон, основываясь на концепции. У них был такой магазин в форме юрты. Я написала, что у меня есть игры. Написала, что, с одной стороны, это игра, она похожа на юрту. С другой стороны - она очень интеллектуально развивает, очень такая необычная идея. У вас все сумки похожи друг на друга, может вам такая идея понравится. И через 2 недели они откликнулись. На самом деле я не думала, что они мне ответят.

Девушка не связывает свою деятельность и будущую профессию с миром моды. Айнур учится в магистратуре Евразийского Национального университета на факультете филологии. Однако в прошлом году решила запустить стартап по выпуску национальных настольных игр. На реализацию проекта выиграла грант и запустила производство. Сегодня ее продукцию заказывают не только казахстанцы, но и жители зарубежных стран. Среди покупателей - граждане США, Турции и Нидерландов.

Айнур Полатова, автор идеи, предприниматель:

- Идея появилась в конце августа – начале сентября. Когда мы сидели с друзьями в айти-кафе, я заметила, что все играют в иностранные игры, основываясь на этом. Я подумала: А у нас есть казахские игры, с которыми можно так играть, как настольные. Два-три месяца я ходила, искала разные источники. И в ноябре появился такой проект, основная идея которого – это популяризация наших настольных игр. Игры очень забытые. Сейчас у меня пять игр – это Бестас, Тұмар, Ағаш үй бестемшесі, Тұмар бестемшесі, Тоғыз қумалақ.

Популяризировать их девушка намерена теперь в Европе. В скором времени Айнур поедет в Германию на учебу по программе академической мобильности своего ВУЗа. А еще в ее планах – проводить по этим играм чемпионаты и внедрить их изучение в школьную программу страны.

Автор: Айгерим Акимжанова