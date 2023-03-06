Астана вошла в ТОП-21 интеллектуальных городов мира

Астана вошла в ТОП-21 самых интеллектуальных городов мира. Об этом сообщает акимат столицы. В основу оценки, проведенного аналитическим центром Intelligent Community Forum, были взяты шесть принципов. Это показатели доступа к широкополосному подключению к сети интернет, внедрения цифровых технологий и инструментов, инвестиций в построение «умного города» и другие.

Также Астана заняла 64 место в рейтинге умных городов Smart Centres Index. Исследовательская группа высоко отметила уровень поддержки инноваций в Астане и оценила его в 650 баллов. Этот показатель оказался выше, чем у Токио, Сеула, Пекина и Сиэтла.