К. Токаев принял председателя высшей аудиторской палаты

Несколько Министерств ожидают аудиторские проверки в этом году. В частности, мининдустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и соцзащиты населения. Сегодня Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты. Как сообщила Наталья Годунова, экспертно-аналитические мероприятия также ожидаются в теплоэнергетическом комплексе. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за прошлый год. Так, в 2022 году аудит прошел на 124 объектах с охватом порядка 5 трлн тенге бюджетных средств. По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшей трансформации палаты и развитию системы государственного аудита.