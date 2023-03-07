Выставку «Текті өнердің шеңбері» открыли в Астане

Уникальные изделия из войлока, расписные ковры, инкрустированные колыбели, старинные ювелирные изделия. Свыше 100 предметов, представляющих культуру кочевников 18-х и 19-х веков, вошли в экспозицию, которую открыли в Национальном музее страны.

Автор выставки «Текті өнердің шеңбері» - известный коллекционер, художник и реставратор Сержан Баширов. Изучением, поиском и восстановлением раритетов казахского народа мужчина занимается на протяжении трех десятилетий. Свою коллекцию условно автор поделил на хронологические периоды и эпохи. Самые старинные были возвращены художником к жизни. В реставрационной работе, отмечает мастер, использованы такие материалы, как дерево, металл, кость и кожа. Каждый экспонат – это самый настоящий этнографический атлас. Он хранит в себе историю и традиции кочевников Великой степи.

Сержан Баширов, Член Союза художников РК, ювелир, реставратор:

- Эта выставка была задумана уже несколько лет, мы со своими выпускниками хотели сделать совместную выставку. Сейчас 6 моих учеников в Алматы, в Астане, которые обучались, совместно мы сделали эту выставку. Студентам стараюсь тоже прививать любовь в народному, тем более современному народному, то что вы говорите этно-авангард. Мне самому нравится наша история, наши корни.

Жазира Жакибаева, руководитель отдела искусствоведения НМ РК:

- Он работает в стиле этно авангарда, он один из основателей этого стиля. Соответственно, даже хронологии наши, то есть это тенгрианство, гуннский стиль, средневековье, казахский стиль и так далее. Он один из тех, кто возрождает культуру в стиле тенгрианства, во многих его изделиях можно увидеть знаки именно тенгрианского времени. Это спирали, крест, знаки бесконечности и так далее.