Школьные учебники переведут в цифровой формат

Школьные учебники в Казахстане полностью переведут в цифровой формат уже к 2024 году. На сегодня в стране оцифровано 79% книг. Об этом на заседании Правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев. По его словам, к этой работе подключены 11 отечественных издательств. Также для учителей разработаны методические рекомендации и в этом году запланировано их обучение. Наряду с этим в систему образования включат виртуальные лаборатории и ресурсы, а также элементы геймификации.

Гани Бейсембаев, Министр просвещения РК:

- На сегодня создано более 50 тысяч цифровых образовательных ресурсов. К цифровым образовательным ресурсам с начала года подключено 6,7 тысяч школ. Ежедневно к ЦОРам подключаются 3 млн учеников и учителей. Ими охвачено практически 100% предметов по всем уровням образования, с количеством более 50 тысяч видеоуроков.