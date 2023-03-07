ООН запустила акцию «Женщина - сила общества»

«Женщина - сила общества». В преддверии международного женского дня под таким названием в Казахстане стартовала кампания, посвященная борьбе с гендерным неравенством. Она организована представительством ООН в Казахстане совместно с Национальным почтовым оператором страны. В рамках акции подготовлены специальные постеры. Их разместили в двух тысячах почтовых отделениях республики. На них изображен QR-код, с помощью которого можно перейти на страницу специальной онлайн-викторины. Она посвящена темам защиты прав женщин.

Эльнара Байназарова, советник по прессе и коммуникациям ООН в Казахстане

- Что мы предлагаем, над чем мы работаем на протяжении трех десятилетий? В последнее время на это делается еще больший акцент. Это меры по повышению потенциала женщин политического, экономического потенциала, это меры по борьбе с гендерными стереотипами, одно из проявлений которых наша промо-компания - бороться с какими-то предубеждениями, патриархальными гендерными стереотипами.

К слову, в этом году Международный женский день посвящен теме занятости женщин в технологической отрасли. По данным ООН, во всем мире представительницы прекрасного пола на 28% меньше представлены в этой сфере, чем мужчины. А доля женщин, занимающих руководящие должности в отрасли, и вовсе неутешительна, подчеркивают эксперты.

Эльнара Байназарова, советник по прессе и коммуникациям ООН в Казахстане:

- Если мы говорим тот процент доли женщин на руководящих позициях среди управляющих высокого звена в сфере инженерных, технологических отраслях, то этот процент, этот разрыв еще более катастрофический – 3 и 17%, соответственно. В этом году все усилия, тематика посвящены теме цифровизации, развитию научно-технологических, инженерных отраслей, развитию искусственного интеллекта.