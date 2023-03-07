Astana Opera к 8 марта представит праздничную программу

Праздничную музыкальную программу к международному женскому дню подготовил театр «Астана Опера». На сцене камерного зала состоится концерт «Көктем ару». Участие в нем примут солисты оперы, артисты хора и инструменталисты. Ежедневные репетиции и 5-6 часовые прогоны – свой музыкальный подарок артисты старательно оттачивали.

Даулет Шакиров, Заслуженный деятель РК, концертмейстер группы виолончелей театра «Астана опера»:

- В концерте собраны разные композиции, потому что концерт тематический, посвящен женщинам, самые лучшие номера, на наш взгляд они самые прекрасные, чтобы женщины почувствовали себя женщинами и прекрасно провели вечер. Вся музыка - про любовь, про женщин.

Афишу театра в праздничные дни украсят и балетные постановки. Они пройдут на сцене большого зала. 8-9 марта гостей «Астана Опера» порадует легендарный одноактный спектакль «Собор Парижской Богоматери». Одна из главных ролей горбуна-звонаря Квазимоды в нем досталась двум солистам театра – Бахтияру Адамжану и Серику Накыспекову. Последний признаётся, что исполняет эту роль уже 3 сезон и рад представить ее на сцене еще раз в праздничный день.

Серик Накыспеков, Солист Балета Театра «Астана опера»:

- Много любви, много ненависти, много лицемерия здесь присутствует. Сам по себе спектакль уникален. Я исполняю Квазимодо. Спектакль очень интересный, очень красочный. Для артиста балет - это обычный день, но мы осознаем, что это международный праздник. Мы готовы подарить радость, эмоции, чтобы наша прекрасная половина была счастлива.