Терминал по выдаче документов запустили в ЦОНе Астаны

Удостоверение и паспорт за один день. Новые терминалы для оформления документов появились в ЦОНе Астаны. Как отметили разработчики, с помощью устройств любой гражданин самостоятельно может заказать услугу. Аппарат оборудован всеми необходимыми функциями. Процесс оформления документов для казахстанцев занимает всего несколько минут.

Куандык Жайлашев, руководитель проекта офиса по цифровизации:

- Ранее как клиенты получали услуги, чтобы заказать удостоверение личности и паспорт, клиенту понадобилось 30 минут. Сперва он отдельно фотографировался у фотографа, далее оплачивал госпошлину через кассу и оформлял заявку через сотрудника миграционной службы. Для того, чтобы заказать услуги через терминал документирования клиенту понадобится только 10 минут. Клиент сперва вводит все свои данные, после этого фотографируется, после фотографии ставит свою подпись, оплачивает госпошлину с помощью QR-кода через банки второго уровня. После оформления заявки проходит к сотруднику миграционной службы и оформляет данную заявку. Уникальность данного проекта в том, что клиент может заказать услугу самостоятельно и выбрать удачное фото.

На сегодня в ЦОНе Астаны установлены четыре терминала. В дальнейшем планируется реализация проекта во всех регионах Казахстана.