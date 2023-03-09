Визит-центр «Сарайшык» откроют в Атырауской области

Визит-центр «Сарайшык» намерены открыть в Атырауской области уже в следующем месяце. По словам акимата региона, в нем расположатся шесть экспозиционных залов, а также выставочный павильон. Там будут представлен ряд ценных предметов. Впервые в стране здесь будут показаны изображения Касым хана и Бату хана. Кроме того, выставить планируется непосредственно материальное наследие городка Сарайшык и артефакты, найденные здесь в разное время. Можно будет увидеть и макет города, воссозданный учеными благодаря современным технологиям. Все экспозиции будут мультимедийными. Это позволит гостям центра получать информацию на казахском, русском и английском языках.