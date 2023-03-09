Театр «Астана Балет» представил анонс событий юбилейного сезона

Лучшие балетные спектакли, интересные премьеры, продуктивные коллаборации с известными артистами и коллективами и, конечно же, долгожданные гастроли. Театр «Астана Балет» озвучил анонс предстоящих событий. По словам художественного руководителя, десятый юбилейный театральный сезон продолжит и дальше радовать сюрпризами гостей и жителей столицы. Только в предстоящем месяце будет представлена двойная премьера современных балетных постановок.

Нурлан Канетов, художественный рукоовдитель теара «Астана Балет»:

- 15 и 16 апреля мы представим премьеры одноактных балетов, такие как Soli Deo Gloria, Айнур Абильгазиной и Nine –Олжаса Махамбеталиева. Я уверен, что эти спектакли полюбятся нашим зрителям, и эти спектакли останутся в нашем репертуаре на многие годы. Это совершенно новые спектакли молодых казахстанских хореографов.

Также представители «Астана Балет» рассказали о специальной концертной программе, которую на сцене театра покажут в праздник Наурыз.

Арман Уразгалиев, Главный дирижёр театра «Астана Балет»:

- В сам праздник Наурыз, который мы скоро будем отмечать, у нас запланировано 2 концерта совершенно замечательной группы «Уркер». Скоро у нас начнутся репетиции в рамках подготовки к этому концерту. Конечно же, артисты оркестра очень сильно ждут этой встречи, многие из них выросли на песнях этой группы. Если театр в этом году отмечает свой десятый сезон, то оркестр в этом 10-м сезоне отметил свой первый сезон.

Закроет театральный сезон гала-балет. В рамках одного вечера публику ждет настоящий симбиоз высокой классики и уникальных полотен современного хореографического искусства.