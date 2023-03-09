Отсрочку для отбывания наказания могут применить для казахстанцев с тяжелыми заболеваниями

К казахстанцам с тяжелыми заболеваниями суд может применить отсрочку для отбывания наказания - для получения ими оперативного лечения. А осужденных впервые от ранее судимых будут содержать в колониях отдельно. Парламент Казахстана одобрил поправки, направленные на гуманизацию уголовного, уголовно-исполнительного законодательства, а также совершенствование уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности. Документом предусмотрена норма и в отношении осужденных женщин с детьми. Теперь они вправе оставлять ребенка при себе до 4 лет, при том условии, если отбывать в колонии им осталось меньше года. Всего поправки затрагивают шесть направлений, через которые планируется расширить механизмы реализации прав человека в области уголовного правосудия. Документ в частности предусматривает и внедрение электронного формата расследования.

Марат Ахметжанов, Министр внутренних дел РК:

- Предлагаемые изменения будут внесены в «Уголовный», «Уголовно-процессуальный», «Уголовно-исполнительный» кодексы и Закон «О национальной безопасности». Они направлены на укрепление прав граждан, соблюдение требований Конвенции ООН против пыток, усиление ответственности за ряд преступлений. На органы внутренних дел приходится 95% всех расследуемых дел в стране. Это очень большой объем. В целях снижения нагрузки на сотрудников внедряется электронный формат расследования. По итогам года полиция в таком порядке расследовала 91% уголовных дел.