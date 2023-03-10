Жительница Астаны создаёт казахские орнаменты из бактерий

Атбас, ағаш, тұмарша, өкшегүл, шанырақ. Казахские орнаменты бактериями рисует астанчанка Динара Успанова. Такой необычный метод изображения национальных узоров девушка выбрала неслучайно. Био-арт художница трудится в одной из столичных лабораторий вирусологом. Необычную идею, признается, вынашивала давно, однако проявить задумку удалось на одном из творческих конкурсов в своем коллективе.

Динара Успанова, вирусолог. врач-бактериолог:

- Я участвовала в конкурсе, и мне вот пришла такая идея. Я выбрала вырастить именно казахский орнамент, потому что в современное время мы утрачиваем наши традиции, наши обычаи, и это хороший повод, чтобы вспомнить о своем происхождении, о том, кто мы, о том, чем занимались наши женщины, наши бабушки, прабабушки, мамы. То есть казахское творчество – это не просто орнамент. Орнамент несет сакральный смысл, каждый символ, каждый орнамент что-то означал.

Вместо красок - колонии бактерий, вместо полотен – лабораторные чашки Петри. Для создания таких «живых картин», подчеркивает Динара, требуется специальная питательная среда. В зависимости от вида, микроорганизмы приобретают определенный пигмент. К примеру, штаммы группы кишечной палочки выделяют красный или розовато-коричневый оттенок. От того и картины выходят такие красочные. Хранить выращенные из бактерий полотна, отмечает бактериолог, нельзя.

Динара Успанова, вирусолог. врач-бактериолог:

- Я не держала эти рисунки долго. По правилам безопасности этого не стоит делать. Я, конечно, сразу же их обеззаразила, уничтожила по всем правилам. Эти бактерии были выделены чистой колонией бактерий, они растут только при определённых условиях, на определённой питательной среде, это было все выращено по специальной методике, по стандартным методикам микробиологии.

Микробиология – это настоящее искусство, признается Динара. Здесь во всем есть своя красота. Молодой ученый хочет познать все тайны этого направления. Динара планирует защитить диссертацию, стать кандидатом наук, чтобы все свои усилие направлять на развитие казахстанской науки.

Автор: Айгерим Акимжанова