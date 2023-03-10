Дату празднования дня учителя изменили в Казахстане

В Казахстане изменили дату празднования дня учителя. Профессиональный праздник педагогов теперь будет отмечаться в стране ежегодно 5 октября. Соответствующее постановление принято Правительством республики. К слову, ранее профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября. Теперь же дата синхронизирована со Всемирным днем учителей. Его отмечают в более чем 100 странах мира. По данным Минпросвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.