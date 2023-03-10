Казахская юрта произвела фурор на туристской выставке в Берлине

Казахская юрта произвела фурор на международной туристской выставке в Берлине. По данным Министерства культуры и спорта страны, передвижное жилище кочевников с убранством из натуральных материалов, подготовленное отечественными ремесленниками и художниками, особенно полюбилась посетителям. Также гостям пришлись по душе и блюда современной национальной кухни.

Отметим, в столицу Германии прибыли 30 представителей казахстанских туристических компаний и отелей. Отечественный турбизнес представил свои услуги, но и смог наладить деловые контакты с потенциальными партнерами. К слову, каждый год ITB Berlin принимает около 10 тысяч участников из более чем 180 стран.