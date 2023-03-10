В Казахстане будут оперативно прогнозировать засуху

В Казахстане будут оперативно и более точно прогнозировать засуху. Программа развития ООН совместно с правительством Японии передали гидрометеорологической службе нашей страны специальное вычислительное оборудование. Оно позволит своевременно формировать прогнозы о наступлении чрезвычайной климатической ситуации. Эта информация будет доступна региональным властям и фермерским хозяйствам, сообщили в Казгидромете. Там отметили, что, по-прежнему, будут осуществляться и плановые выезды по маршрутам для конкретизации полученных данных.