Избирательные участки для казахстанцев откроют в 62 странах. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики. Таким образом, казахстанцы, находящиеся за рубежом, смогут принять участие в выборах депутатов Мажилиса парламента.

Напомним, они состоятся 19 марта. Всего при посольствах и консульствах нашей страны образованы 77 избирательных участков. Для участия в выборах граждане могут обратиться в дипломатические представительства Казахстана. А тех, кто еще не успел предоставить данные для включения в списки избирателей, просят заранее связаться с ближайшим избирательным участком. Само голосование пройдет с 7 утра до 20 часов вечера по местному времени.