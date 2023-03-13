Выставка художника из Испании открылась в Астане

Луна. Именно она стала главным объектом девятнадцати полотен испанского художника Хосе Мария Кано, работы которого теперь могут увидеть жители и гости столицы. В Национальном музее Казахстана открылась персональная выставка зарубежного мастера кисти. Экспозиция под названием «Реальность или истина» представляет из себя целую серию картин, выполненных в технике – «энкаустика». К слову, этот формат живописи выполняется разогретыми восковыми красками, которые оплавляются и буквально вживаются в материал.

Во всех своих работах автор обращается к изображению света ночного светила. Спутнику Земли Хосе Мария Кано посвятил также песню-балладу «Сын Луны» в период пребывания в поп-группе. Позже Кано сочиняет оперу «Луна», которая была поставлена в Лондоне.

Стоит отметить, что художник – участник многочисленных экспозиций. Его работы выставлялись в музеях Мадрида, Милана, Шанхая, Пекина, Киева, Москвы, Праги и Варшавы. Цель выставки, организованной при участии Посольства Королевства Испании в Казахстане, - познакомить посетителей с испанской культурой. Приобщиться к ней казахстанцы смогут до 27 марта.

Хосе Мария Кано, художник, Испания:

- Я проводил ранее эту выставку в Алматы. Мне очень нравится Казахстан. Это современное развитое государство, где проживают очень гостеприимные люди. В вашей стране чувствуешь себя как дома. Здесь живут очень жизнерадостные люди. Казахстан, по моему мнению, представляет смешанную культуру Востока и Запада. Моя выставка посвящена теме луны. Ночное светило имеет для меня и моего творчества большое значение.