Казахстанцы могут показать цифровое удостоверение на избирательных участках 19 марта

Цифровые удостоверения личности во время выборов в Мажилис и маслихаты смогут предъявлять казахстанцы на избирательных участках. Электронная версия документа доступна в приложениях eGov Mobile и банков второго уровня. Кроме того, избиратель может предъявить паспорт, военный билет или удостоверение моряка. Однако к голосованию не допустят с водительскими правами. Отметим, использование цифровых документов - еще один пример внедрения технологий в выборный процесс в Казахстане.

Бектембай Косунов, Директор Департамента национальных информационных технологий:

– На предстоящих выборах депутатов Мажилиса республики Казахстан, которые пройдут 19 марта, казахстанцы смогут предъявлять цифровые документы на избирательных участках. Как вы знаете, цифровые документы являются аналогами их оригиналов, и законодательно закреплены равнозначные цифровым документам с бумажными документами. Более того, цифровые документы можно предъявлять в любом месте по месту требования.

Отметим, на сегодня в eGov Mobile доступны 678 госуслуг. Ежемесячно ими активно пользуются порядка 2,4 млн казахстанцев.