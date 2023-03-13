На 40% больше IT-услуг оказали в Казахстане в 2022 году

На 772 с половиной млрд тенге оказали услуг в Казахстане в сфере компьютерного программирования и IT в 2022 году. В денежном выражении это на 40% больше, чем в 2021-м, сообщает в Бюро национальной статистики. Половину от всего объема услуг заняла разработка программного обеспечения. На управление и обслуживание государственных электронных информационных ресурсов и систем было потрачено 58 млрд, на сопровождение программного обеспечения – 38 с половиной миллиардов тенге. На услуги в области кибербезопасности – чуть больше 8 млрд. Больше всего IT услуг оказали в Алматы, Астане и Карагандинской области.