Свыше 3 тысяч этнических казахов получили статус кандаса в 2023 году

Свыше 3 тысяч этнических казахов, вернувшихся на историческую родину, получили статус кандаса с начала 2023 года. Такие данные приводит министерство труда и социальной защиты населения республики. Более половины из них прибыли в Казахстан из Узбекистана, остальные - из Китая, России, Туркменистана, Монголии и других стран. В основном они поселились в Алматинской, Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Из переселенцев чуть больше 20% имеют высшее образование, 41% - среднее специальное, более 35% - общее среднее. Отметим, всего с 1991 года в страну вернулись свыше 1 млн 110 тысяч этнических казахов.