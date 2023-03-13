Глава государства провел совещание с акимами и руководителями государственных органов

Социально-экономическое развитие регионов обсудил Касым-Жомарт Токаев на совещании с Премьер-министром, руководителями госорганов, акимов областей и городов.

Глава государства отметил, что в стране проводится всесторонняя политическая модернизация. И завершающим этапом обновления институтов власти станут выборы в Мажилис и маслихаты. Полученный мандат доверия позволит реализовывать в стране новые инициативы. Залогом же успешной реализации реформ Президент назвал укрепление общенациональной идентичности и единства народа.

Между тем казахстанцы должны четко понимать значимость инициатив. А почувствовать происходящие позитивные изменения возможно благодаря повышению качества жизни людей. И в этом, резюмировал Касым-Жомарт Токаев, заключается одна из главных задач Правительства и акимов областей. Глава государства также анонсировал свое намерение инициировать новые изменения. Их Президент Казахстана планирует огласить уже после выборов.