Регистрация по месту жительства стала доступна через мобильное приложение

Прописка в один клик на своем смартфоне. Теперь казахстанцы могут онлайн оформить как временную, так и постоянную регистрацию по месту жительства. Мобильное приложение – авторство Комитета миграционной службы МВД, Министерства юстиции и Минцифры совместно с одним из банков страны.

При оформлении прописки достаточно ввести только свой индивидуальный идентификационный номер. Как отметили представили министерства внутренних дел республики, ведомство планомерно проводит смартфонизацию предоставляемых услуг. Это позволяет исключить прямой контакт граждан с госорганами, повысить прозрачность и оперативность. Казахстанцам уже доступны в приложениях такие востребованные услуги, как регистрация транспорта, выдача водительских удостоверений, снятие с учета по месту жительства и многие другие.

Шугыла Турлыбек, Представитель МВД РК:

- Теперь оформить временную или постоянную регистрацию по месту жительства или месту временного пребывания можно на экране своего смартфона и в приложении этого банка. Сервис позволяет прописать себя, своих детей, других людей в своей квартире, выписаться самому или выписать кого-то из своего жилья. Если вы хотите прописаться у кого-то, то сервис сам запросит согласие собственника. Уточняется, что при оформлении прописки достаточно ввести ИИН, а ФИО и адреса подтянутся автоматически. При оформлении прописки необходимо пройти фотоверификацию. Это гарантирует, что никто, кроме вас не сможет воспользоваться этим сервисом от вашего имени.