Более 30 объектов историко-культурного наследия отреставрировали в Казахстане в 2022 году. Работа ведется в рамках сохранения ценнейших архитектурных памятников. Восстановленные достопримечательности охватывают период, начиная с бронзового века по конец XIX столетия. Один из таких объектов - городище Алтынасар. Сейчас оно готовится к включению в список ЮНЕСКО. Самый крупный памятник Джеты-асарской культуры представляет собой большую крепость. Здесь уже провели работы по укреплению основы древних стен и воссозданию фрагментов дворца на месте древних останков.

Кумис Сеитова, Заместитель Председателя Комитета Министерства культуры и спорта РК:

– На 17 значимых памятниках истории и культуры в 2022 году проведены научно-реставрационные работы. В этот перечень вошли такие объекты, находящиеся на территории музея-заповедника Азрет-Султан, городища Отырар, Жаркентская мечеть, поселение Ботай, объекты Ханской ставки Букеевской Орды, дом-музей Ахмета Байтурсынулы, подземная мечеть Бекет-ата, архитектурно-археологический комплекс Сауран, резиденция Абылай-хана и другие.

Как отмечают в профильном ведомстве, сейчас ведется активная совместная работа казахстанских ученых с иностранными колегами над методами и технологиями восстановления исторических объектов. Эксперты учитывают буквально все нюансы – начиная от составов старинных стройматериалов до климатических особенностей.