Сквер имени королевы Елизаветы II откроют в Астане

В столице Казахстана откроют сквер имени королевы Елизаветы II. В мероприятии примет участие Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. К слову, его визит в Казахстан запланирован на 17-18 марта. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

В столице высокого гостя примет Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Алихан Смаилов. Ожидаются и переговоры с главой внешнеполитического ведомства. Также в марте Астану посетит Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Айбек Смадияров, официальный представитель МИД РК:

- Запланированы встречи представителя ООН с руководством страны и Министерства иностранных дел, а также с Уполномоченным по правам человека РК. Кроме того, Верховный комиссар выступит с лекцией в университете КазГЮУ, посвященной 75-летию Всемирной декларации прав человека и 30-летию Венской декларации о Плане мероприятия. Также 17 марта в здании ООН состоится итоговый брифинг для прессы по итогам визита.