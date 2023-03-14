Кинокартина «Больше, чем любовь» вышла в широкий прокат

О связи культур, традиций и ценностей казахского и грузинского народов повествует фильм «Больше, чем любовь». Совместная картина кинематографистов двух стран вышла в широкий прокат. По словам создателей ленты, главная цель - напомнить о настоящей дружбе и тем самым согреть сердца людей.

Иракли Какаладзе, почетный консул Казахстана в Грузии:

- Добрый тёплый фильм, который нам всем покажет, что есть Дружба народов, есть Дружба людей. Казахи - азиаты, грузины - кавказцы, но мы очень похожи с семейными ценностями, юмором, традициями, дружбой, застольями и большой широкой душой. И вот это в этом фильме есть.

События в кинокартине разворачиваются во время Великой Отечественной войны. Двое разведчиков, грузин и казах, попадают под авианалет. Ценой собственной жизни Бахытжан спасает сослуживца и у постели умирающего друга Вано клянется, что их дети породнятся. Однако выполнить свое обещание он так и не сможет, и теперь клятву дедов придется выполнять внукам, которые прилетели в Алматы.

К слову, съемки фильма проходили во время пандемии. И съемочной команде необходимо было подстраиваться под обстоятельства, а актерам импровизировать.

Илья Чихаидзе, грузинский актер:

- Когда я познакомился со многими звездами из Казахстана, они меня научили многому в виде актерства. В фильме играю такого героя, который ищет любовь. Потому что еще на войне мой дед обещал, что, если будет сын, он должен жениться на казашке.

Военные сцены из фильма и грузинская часть истории были запечатлены в окрестностях Тбилиси. Далее съемочная группа переместилась в Алматы, где локациями для съемок стали знаковые места города. Кстати, кинематографисты уверены, что эта картина - лишь первая ласточка, в ближайшем будущем планируется создание еще не одной совместной работы.