Выборы 2023: некоммерческие организации прошли процедуру аккредитации

Впервые в Казахстане за выборами будут наблюдать общественные объединения и некоммерческие организации. Они прошли процедуру аккредитации. В Центризбиркоме республики отметили, что она не привязана к какой-либо избирательной кампании, а происходит на постоянной основе. Действует аккредитация 1 календарный год. Всего же на сегодня ЦИК зарегистрировала 10 общественных объединений и некоммерческих организаций. Они будут работать во всех 20 регионах страны. Кроме того, 13 марта завершился процесс аккредитации международных наблюдателей. В итоге около 800 представителей зарубежных государств и международных организаций будут следить за внеочередными выборами депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Напомним, они состоятся уже в это воскресенье, 19 марта.