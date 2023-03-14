Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Амал

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана с праздником Амал. На своей Твиттер-странице Президент отметил, что день весеннего пробуждения издревле люди ожидали с нетерпением. Праздник служит ярким воплощением отзывчивости нашего народа, он призывает к единению и согласию. Также Глава государства пожелал, чтобы новый год был благодатным.

Отметим, 14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні, или праздник Амал. В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему поколению.