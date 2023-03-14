В РК начнут выдавать 1 000 грантов на исследования молодых учёных

В Казахстане ежегодно будут выдавать 1 000 грантов на исследования молодых учёных. Эта и другие меры поддержки предусмотрены Концепцией молодежной политики на 2023-2029 годы. Ее одобрили в Правительстве страны. Всего документ содержит 7 направлений. Одно из них, к примеру, предусматривает увеличение показателя молодых госслужащих на четверть и привлечение более двух миллионов молодых людей к волонтерским, благотворительным и экологическим инициативам. Также доступ к бесплатному профтехобразованию получат дополнительно еще 150 тысяч человек. В частности, акцент планируют сделать и на профессиональное развитие сельской молодежи и реализации их потенциала через предпринимательство. Планируется трудоустроить более 2 миллионов молодых казахстанцев.

Дархан Кыдырали, Министр информации и общественного развития РК:

- Сегодня 43,7% молодежи живут в селе. В Концепции акцент будет сделан на профессиональное развитие сельской молодежи, а также реализации их потенциала через предпринимательство. Кроме того, будет проводиться профессиональная ориентационная работа. В рамках вышеуказанных мер до 2029 года планируется трудоустройство 1 миллиона сельских молодых людей, повышение цифровой грамотности полутора миллионов молодых людей, обеспечение социальными услугами через ресурсные центры 3,8 миллионов молодых людей.