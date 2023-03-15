Казахстан занял 56 место в списке самых гостеприимных государств мира

Казахстан поднялся на ступень выше в рейтинге Passport Index. В обновленном глобальном списке наиболее гостеприимных государств мира республика расположилась на 56 месте. Так, без визы Казахстан могут посетить граждане 37 стран и 51-ой - получить разрешение в аэропорту.

Самыми дружелюбными для туристов государствами в 2023 году стали более 20 предоставляющих облегченный порядок посещения для жителей из 198 стран мира. Среди них - Мальдивы, Габон, Эфиопия, Микронезия, Сомали, Руанда и Самоа. Последние места в классификации заняли Северная Корея, Туркменистан и Афганистан. У этих государств нет безвизового въезда ни для одной страны.

Стоит отметить, что Казахстан рассчитывает на расширение безвизового пространства для своих граждан в Европе. В прошлом году были подписаны соглашения о взаимном освобождении от разрешительных документов с Албанией, Андоррой, Сербией, а также сезонный безвизовый режим с Черногорией.