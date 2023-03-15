16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Анкару. Он примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств. На форуме рассмотрят направления деятельности Организации, в частности, в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями. В рамках визита также планируется встреча Главы государства с Президентом Турции.