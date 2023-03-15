Процедуру предоставления земельных участков упрощают в РК

В Казахстане упрощают процедуру предоставления земельных участков. Ее переводят в электронный формат. Автоматизация процессов сократит сроки получения участков казахстанцами от года до 30 дней. Парламент принял поправки в законопроект по вопросам цифровизации госуслуг в рамках создания единого государственного кадастра недвижимости. Он будет объединять земельный и правовой. Предоставление же соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту. Она позволит отразить цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров страны.

Нормами закона также предлагается унифицировать идентификационные документы на земельный участок и на недвижимое имущество. Будет создан единый документ - кадастровый паспорт объекта недвижимости.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК:

- Принятый закон является конкретным шагом в этом направлении. Данным законом определяется порядок электронной передачи права на земельный участок и обеспечивается прозрачность государственной политики в этой сфере. В ходе рассмотрения законопроекта Сенат внес в него дополнительные поправки. Например, усилены механизмы своевременного пресечения и предотвращения неиспользования или нерационального использования земель сельскохозяйственного назначения. Полагаем, что в дальнейшем закон положительно повлияет на оптимизацию государственных услуг в сфере земельных отношений и на повышение их эффективности.