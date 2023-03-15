Сегодня Китай возобновляет въездной туризм в Казахстан и некоторые другие страны. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма КНР. Касается это именно групповых туристических поездок. Таким образом, с 15 марта для зарубежных путешественников станут доступны услуги по бронированию авиабилетов и казахстанских отелей. Впрочем, не только в нашей республике!

В список разрешенных стран также попали - Непал, Бруней, Вьетнам, Монголия, Иран, Иордания, Танзания, Намибия, Узбекистан и другие. Это решение и ожидаемый в будущем турпоток из соседней страны, говорят специалисты отрасли, окажет положительный и мультипликативный эффект на экономику республики.

Отметим, в допандемийный период, к примеру, в Казахстан ежегодно прибывало около ста тысяч путешественников из Поднебесной.

Ернур Кенжебеков, Пресс-секретарь АО «НК «KAZAKH TOURISM»:

- За год мы можем примерно предсказывать, что будет четырехкратный рост китайских туристов. Это положительно скажется на экономику, в том числе туристы. Они останавливаются в отелях, приобретают сувенирную продукцию, пользуются другими услугами. Это в совокупности окажет большой мультипликативный эффект для отрасли. И чем больше у нас поток организованных туристов, тем больше будет процветать именно въездной туризм. Все это в совокупности влияет на привлекательность для китайских туристов на Казахстан, как на место отдыха, как туристская дестинация.