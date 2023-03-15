Коллекционные монеты к юбилеям Мухтара Ауэзова и Ахмета Байтурсынова выпустили в РК

Коллекционные монеты к 125-летию Мухтара Ауэзова и 150-летию Aхмета Байтурсынова выпустили в Казахстане. Их можно приобрести через интернет-магазин Национального банка.

Отметим, монеты входят в коллекцию в честь выдающихся людей и событий в истории страны. Они изготовлены из серебра и сплава мельхиора ограниченным тиражом. Номинал коллекционных монет - 500 и 100 тенге.

Асан Ахметжан, Пресс-секретарь Национального банка РК:

- Многие покупают такие монеты в качестве подарка или инвестиционного инструмента, а не для коллекционирования. Такие монеты не теряют своей ценности, а наоборот стоимость их только растет.