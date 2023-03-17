Более 70 млн тенге выделено на субсидирование программы Kids Go Free в Казахстане 

По данным министерства культуры и спорта, благодаря ей детям предоставляются бесплатные авиаперелеты внутри страны. Самыми популярными направлениями среди юных туристов и их родителей стали Актау, Алматы и Туркестан. При этом на Мангистаускую область пришлись больше 50% от всех реализованных туров. В этом году стоит задача охватить, как минимум, 2000 детей и тысячу семей. Для этого, в частности, были упрощены требования к туроператорам.