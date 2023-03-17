Два дня осталось до главного политического события этого года в Казахстане

Агитационный период пока продолжается. Он завершится 18 числа. В Центральной избирательной комиссии республики подвели предварительные итоги электоральной кампании.

Леонид Анфимов, Первый заместитель генерального секретаря содружества независимых государств:

- Организаторы выборов информировали представителей миссии о работе проделанной по обучению членов комиссии, подготовке списков избирателей, информированию граждан и о проходившей избирательной компании. Особое внимание долгосрочные наблюдатели уделяли мониторингу агитационной компании. Наблюдатели от СНГ присутствовали на ряде расширенных семинарах, совещаниях по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов, организованных ЦИК. Повсеместно отмечается высокий профессионализм и неформальный подход членов комиссии к подготовке избирательной компании. Хорошее оснащение избирательных участков и их готовность к проведению голосования.