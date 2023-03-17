Свыше миллиона казахстанцев одновременно сыграли на домбре 

Уникальный домбра-челлендж в стране запустили в рамках празднования Наурыз мейрамы. Юные инструменталисты исполнили известные произведения казахского народного музыканта и композитора Курмангазы. Цель мероприятия – сохранение культурного наследия страны и популяризация игры на на националном инструменте -домбре среди подрастающего поколения. В республиканской акции приняли участие школьники более семи тысяч организаций образования. В их числе - ученики столичной школы-лицея № 76 имени Алихана Бокейхана.

Жулдыз Пшенбай, учащаяся школы-лицея №76 г.Астаны имени А.Бокейхана

- Я играю на домбре с 10 лет. Хочу разивать это музыкальное искусство. В нашей школе ведутся уроки по игре на этом инструменте. Я считаю очень важным проводить подобные мероприятия, чтобы рассказывать всему миру, что домбра -это национальный инструмент казахского народа.

Рамазан Ерденов, учащийся школы-лицея №76 г.Астаны имени А.Бокейхана

- Я хочу быть известным кюйши, потому что таким был мой дедушка. Я хочу пойти по его стопам. Уже три года я играю на инструменте.