Принцип равномерности освещения работы партий и кандидатов соблюден

Вице-министр информации и общественного развития страны Канат Искаков на заседании отметил, что соблюден базовый принцип равномерного освещения средствами массовой информации деятельности партий и кандидатов. Он подчеркнул, что в агитационный период ведомство ставило перевод собой три задачи. Во-первых, обеспечить политическим партиям и участникам предвыборной гонки равные условия для осуществления деятельности. А также - Провести широкую информационную разъяснительную работу среди казахстанцев. И наконец, гарантировать соблюдение СМИ и онлайн-платформами требований выборного законодательства. Для этого ведомством проводился постоянный мониторинг. Им было охвачено 576 республиканских и региональных телеканалов, газеты и интернет-ресурсы. В целом в период агитации было размещено около 10 тысяч материалов.

Канат Искаков, вице-министр информации и общественного развития:

- На телеканалах во время эфира равномерность распределена практически с минимальными отклонениями в пользу той или иной партии - от 0,3 до 1 %. В печатных СМИ диапазон колебания варьировался от 0, 1 до 0,3%. В целом полагаю, что незначительное отклонение колебания находится в пределах допустимой статистической погрешности.

Отметим, всего в Казахстане во время выборов будут работать свыше 10 230 избирательных участков. Проголосовать в этот день смогут более 12 миллионов человек.