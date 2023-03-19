Глава государства проголосовал на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в Мажилис Парламента Казахстана и местные маслихаты на избирательном участке, в здании Дворца школьников. На этом пункте зарегистрирован 2861 избиратель. Первым голосующим посчастливилось сфотографироваться и пообщаться с Президентом Казахстана.

Приняли участие в голосовании государственный советник страны Ерлан Карин, а также Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев. По их словам, миссией текущих выборов является дальнейшая реализация намеченных реформ в стране. А смешанная избирательная система открывает возможности, повышая политическую культуру в стране и открывая новые перспективы. Именно эти факторы нашли активный отклик и поддержку среди казахстанцев.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК:

- Одно из главных нововведений этих выборов — введение одномандатных округов. Это и в мажилисах, и в маслихатах. В целом есть основания говорить о том, что такие нововведения хорошо воспринимаются обществом. Источником власти в нашей стране является народ. Никто не может стоять выше людей. Поэтому люди должны сделать свой собственный выбор. После этих выборов сенаторы готовы упорно совместно работать с новоизбранными депутатами. Вместе мы будем и впредь вносить свой вклад в реализацию больших целей, стоящих перед нашей страной.

По словам госсоветника страны Ерлана Карина, парламентские выборы дадут еще один новый импульс намеченным политическим реформам в республике.

Ерлан Карин, Государственный советник РК:

- Эти выборы имеют действительно большое кардинальное значение. Предпосылки этих выборов были заложены в прошлогоднем мартовском Послании Президента, его программе реформ. И, в свою очередь, эти выборы, думаю, должны создать условия для дальнейшей реализации намеченных реформ, для их успешной и эффективной реализации. Поскольку предполагается, что в результате этих выборов расширится общественно-политическое поле, в Парламенте появятся новые лица, и все это должно способствовать повышению качества принимаемых решений.