Международные наблюдатели дают оценку выборам в Казахстане

За прозрачностью парламентских выборов в Казахстане следят международные наблюдатели. С самого утра они посещают избирательные участки в городах и регионах страны.

Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь комиссии совета МПА СНГ:

- Наша миссия наблюдает не только в Казахстане. Помимо этого, практически во всех странах Содружества Независимых государств во многих городах и в других странах – во Франции, в Корее, в Китае, в Бельгии и во многих других странах нам позволят сделать выводы достаточно объективные. Внимание к работе не только избирательных участков в самой стране, но и избирательных участков, открытых за рубежом.

Миссию наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ представляет 61 человек. Итоги их наблюдения, в том числе на зарубежных участках, станут основой для заключения наблюдателей о соответствии электоральной кампании национальному законодательству и международным стандартам.

Вагаршак Акобян, Координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ:

- Я хочу отдельно отметить, что за Организационным процессом мы наблюдаем. Он идет на высшем уровне. Каждый раз, когда мы наблюдаем за выборами, мы с уверенностью говорим, что это шаг к демократии. Наша миссия наблюдателей довольна результатами, Организационного процесса, все проходит очень демократично, никаких существенных проблем нет. Все строго идет по закону.

Ведет мониторинг за внеочередными парламентскими выборами в Казахстане и группа международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В их работе - более 10 тысяч участков в столице и Акмолинской области.

Александр Маркевич, координатор международной группы наблюдателей парламентской ассамблеи ОДКБ:

- Это наш третий участок, мы посетили участки голосования, были на открытии, послушали гимн, увидели первых голосующих, очень позитивные впечатления об организации выборов, об организации на участках голосования. Мы видим, что все соответствует международным нормам, избирательному кодексу Республики Казахстан. Высокая Организованность! И, конечно, уверен то, что выборы с хорошим качеством организованы и пройдут на достойном уровне. И волеизъявление казахского народа будет в результатах выборов.

Отметим, группы международных наблюдателей будут осуществлять мониторинг на участках до окончания подсчета голосов. Итоговая пресс-конференция Миссии наблюдателей от СНГ с участием наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ запланирована на завтра - 20 марта.