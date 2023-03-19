Выборы - 2023: началось голосование в ряде зарубежных стран

Самыми первыми на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента проголосовали казахстанцы в Корее, Японии, Китае, а также Кыргызстане, России, Индии, Сингапуре, Малайзии, Монголии. Избирательные участки будут работать до 20:00. По данным Министерства иностранных дел, все 77 пунктов для голосования организованы при загранучреждениях нашей страны в 62 иностранных государствах.

Отметим, мажилис Парламента состоит из 98 депутатов. 70% будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. Ожидается, что за рубежом проголосуют свыше 12 тысяч казахстанцев.