Охрану порядка на выборах обеспечивают 45 тыс. полицейских

На усиленном режиме работы с утра по всей стране стражи правопорядка. В работе задействован весь личный состав органов внутренних дел. Всего около 45 тысяч полицейских. Об этом сообщил председатель комитета административной полиции МВД республики Кайсар Султанбаев. Представитель ведомства отметил, что на всех избирательных участках – обстановка стабильная. Никаких нарушений зарегистрировано не было. Также, отметил спикер, на местах для реагирования на нарушения созданы дополнительные оперследственные группы. Абсолютно все участки – перед доставкой бюллетеней были проверены на безопасность. Обеспечила полиция также и сопровождение бюллетеней к местам выборов.

Кайсар Султанбаев, Председатель Комитета административной полици МВД РК:

- В соответствии со статьей 39 Закона о выборах, сотрудники полиции не вправе вмешиваться в процесс проведения выборов, а также находиться в помещениях для голосования. Поэтому для пресечения нарушений общественного порядка на избирательных участках они выезжают только в том случае, если их вызывает председатель Комиссии. В целом на данный момент ситуация в стране и на избирательных участках стабильная, фактов нарушений общественного порядка не зафиксировано.