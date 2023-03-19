В Казахстане проходят внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы в Мажилис и малихаты всех уровней. Они проводятся по пропорционально-мажоритарной системе. 69 депутатов нижней палаты парламента будут избраны по партийным спискам, 29 - по одномандатным округам. Голосование в маслихаты областей, столицы и городов республиканского значения тоже пройдут по смешанной модели, а маслихатов районов и городов областного значения - только по одномандатным округам.

Напомним, в списки избирателей, которые могут реализовать своё конституционное право и проголосовать, вошли свыше 12 миллионов казахстанцев. Для них открыты более чем 10 тысяч избирательных участков. В 188-ми из них смогут совершить свой выбор и граждане, не имеющие прописку. В день выборов таких избирателей зарегистрируют по адресу пункта голосования.

Напомним, граждане получают 5 видов бюллетеней. Тем временем сегодня за выборами будут наблюдать 793 представителя 41 страны и ряда международных организаций. В их числе - ОБСЕ, СНГ, ШОС, СВМДА, Организации Тюркских государств.