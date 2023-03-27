В Правительстве рассмотрели паводковую ситуацию

В северных регионах Казахстана усиливается снеготаяние, а вместе с этим появляются новые риски. Это результат повышения температуры воздуха. Во избежание паводковой ситуации в стране Глава кабмина Алихан Смаилов на заседании Правительства призвал ответственные ведомства к незамедлительному принятию всех необходимых мер. Вместе с тем, по данным МЧС, несмотря на превентивные мероприятия, талые и паводковые воды подтопили ряд домов и зданий в Абайской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях.

Для ликвидации последствий было привлечено свыше 3,5 тысяч человек, а также более 300 плавательных и около 300 водооткачивающих средств. Для недопущения чрезвычайных ситуаций Премьер-министр страны отметил необходимость заблаговременной подготовки как к паводковому периоду, так и к отопительному сезону в республике.