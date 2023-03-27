Шымбулак вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Самым высоким ночным горнолыжным склоном в мире признан «Шымбулак». Казахстанский курорт вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Церемония вручения сертификата и официальная фиксация результата достижения состоялась на станции «Талгарский перевал», на высоте 3200 метров над уровнем моря.

Шейда Субаши-Гемиджи, судья из офиса Guinness World Records:

- Я рада сообщить, что горный курорт «Шымбулак» официально получает рекорд Гиннесса, как самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире. Это новый рекорд в мире.

Асхат Оралов, Министр культуры и спорта РК:

- Это историческое событие. Наш горный курорт «Шымбулак» входит в мировую историю – Книгу рекордов Гиннесса, как самый высокий ночной горнолыжный склон в мире. Это достижение не только алматинцев, но и гордость всей страны. Поздравляем всех! Мы со стороны Министерства культуры и спорта будем оказывать всяческую поддержку развития кластера в сфере туризма. В целом по линии Министерства культуры и спорта принимаются конкретные шаги, разработана концепция развития в сфере туризма на ближайшие семь лет. Шымбулак является одной из основных дестинаций развития туризма.

В завершении мероприятия состоялся массовый спуск с самого высокого ночного горнолыжного склона в мире. Отметим, катания в это время суток были запущены в ноябре 2021 года. За это время на Шымбулаке ночью прокатались свыше сотни тысяч любителей активного отдыха: если быть точнее, то в прошлом году - свыше 50 тысяч туристов, а в этом уже - на 10 процентов больше. В целом в сезоне 2021-2022 годов курорт посетили более 1 млн человек.