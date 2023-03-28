К. Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва

29 марта Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента восьмого созыва. Речь Президента Казахстана на совместном заседании палат будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов и в соцсетях.

На мероприятие приглашены руководители госорганов, члены Национального курултая, общественные деятели. Напомним, накануне Глава государства подписал указ о созыве первой сессии Парламента Казахстана в новом составе.