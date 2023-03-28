Долю республиканских дорог в нормативном состоянии доведут до 92%

В Казахстане намерены увеличить долю дорог, соответствующих нормативам. Уже к концу этого года показатель планируют довести до 92% по республиканской сети и до 87% - по местной.

По данным Мининдустрии и инфраструктурного развития, на сегодня в Казахстане реализуются 17 крупных проектов по реконструкции автодорог. В частности, в этом году продолжатся работы по строительству и ремонту участков на республиканских трассах протяженностью более 3,5 тысяч километров. В целом в 2023 году строительно-монтажными работами планируют охватить 11 тысяч км автодорог общего пользования.

Амангельды Беков, Заместитель Председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК:

- По республиканской сети строительством и реконструкцией будет охвачено 3,6 тысяч км, из которых планируется завершить 856 км. Охват капитальным и средним ремонтом составит 3,4 тысячи км. Что касается местной сети, всеми видами ремонта будет охвачено 4 тысячи км. Три тысячи километров из них завершат в этом году.