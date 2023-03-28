Фонд «Отандастар» организовал проект для детей этнических казахов

Верховая езда, стрельба из лука, игра в асыки, обучение игре на национальных музыкальных инструментах. Порядка 200 детей этнических казахов, проживающих за рубежом, смогут пройти интенсивные курсы казахского языка, мобилографии, робототехники, а также мастер-классы по сборке юрт, а также посетить ряд познавательных кружков в летнем лагере в Казахстане. Многие из них впервые побывают на исторической родине. Отметим, такой проект организован фондом «Отандастар».

Лашын Жанарбек, менеджер фонда «Отандастар»:

- Кроме того, дети смогут ознакомиться с системами образования и подобрать наилучшую программу обучения на выставке ведущих вузов Казахстана, принять участие в мастер-классах известных личностей и концертных программах с участием звезд. Основная цель проекта – поддержка талантливых детей этнических казахов за рубежом, в том числе помочь старшеклассникам в будущем приехать на родину и получить образование.

Отметим, летний лагерь начал принимать детей этнических казахов с 2019 года. Тогда в республику прибыли 150 мальчиков и девочек из 7 стран мира, но в 2020-2021 гг. проект был временно приостановлен из-за пандемии. Однако уже в прошлом году на отдых в нашу страну приехали больше 80 ребят из Франции, Турции, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Монголии и России.